Сергей Лавров. Есть основания предполагать, что отравляющие вещества попали в организм блогера Алексея Навального уже в Германии или во время его транспортировки в Берлин, заявил министр иностранных дел России

«Я не буду вдаваться глубоко в эту историю, факты все известны. (…) [Навальный] незамедлительно был передан в клинику Charite. И в этой клинике Charite, также как и в омской клинике, не нашли боевых отравляющих веществ в его организме. А нашли эти боевые отравляющие вещества уже в клинике бундесвера», — передает слова главы МИДа РИА «Новости».

«У нас есть основания полагать, что все, что с ним [Навальным] произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Charite», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что возникают вопросы о том, какие люди, кроме врачей, находились на борту самолета, которым транспортировали блогера.

«Об этом тоже интересно поговорить, но это, наверное, будет уже касаться не столько медицинских вопросов, сколько вопросов, связанных с тем, кто мог иметь отношение к этой истории за пределами непосредственно врачебных кругов», — передает слова Лаврова ТАСС.

Напомним, 2 сентября правительство Германии выступило с утверждением, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, к аналогичным выводам пришли лаборатории во Франции и Швеции.

6 октября Организация по запрету химического оружия ( ОЗХО заявила , что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин и Париж, судя по всему, намерены возглавить антироссийскую коалицию. МИД Германии и Франции сообщали в совместном заявлении, что направят партнерам по ЕС предложения по дополнительным санкциям.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин , комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.