Россия вводит зеркальные санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.
"Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку локомотивом этих санкций ЕС в связи с Навальным была Германия, так как эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ, наши ответные санкции будут зеркальными", — сказал он.
"Они уже приняты. Об этом мы скоро сообщим нашим германским и французским коллегам. Эти санкции будут против руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции", — указал Лавров.
По словам министра, РФ не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite.