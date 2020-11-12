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Россия вводит санкции против руководящих структур ФРГ и Франции по ситуации с Навальным 

ТАСС 8 минут назад
Россия вводит зеркальные санкции против представителей руководящих структур Германии и Франции в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

"Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку локомотивом этих санкций ЕС в связи с Навальным была Германия, так как эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента РФ, наши ответные санкции будут зеркальными", — сказал он.

"Они уже приняты. Об этом мы скоро сообщим нашим германским и французским коллегам. Эти санкции будут против руководящих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции", — указал Лавров.

По словам министра, РФ не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Сергей Лавров , Администрация Президента РФ , ЕС
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