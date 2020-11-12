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Путин подписал указ по Карабаху 

Lenta.ru и ещё 4 42 минуты назад
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, ротация российских миротворцев в Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.

«Министерству обороны РФ производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год, замену военной техники — по мере выработки ресурса и технической необходимости», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 10 ноября.
Лавров сделал заявление по Нагорному Карабаху
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что турецкие наблюдатели не будут ездить в Нагорный Карабах. Российско-турецкий мониторинговый центр будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников. Лавров подчеркнул, что границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены периметром наблюдательного центра на территории Азербайджана, не приближенной к Карабаху.
Совместное заявление, принятое премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.
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Политика , Видео , Ильхам Алиев , Сергей Лавров , Владимир Путин , Министерство обороны
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