Путин подписал указ по Карабаху 

Все новости на карте

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, ротация российских миротворцев в Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.

«Министерству обороны РФ производить замену личного состава миротворческого контингента не реже двух раз в год, замену военной техники — по мере выработки ресурса и технической необходимости», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 10 ноября.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил , что турецкие наблюдатели не будут ездить в Нагорный Карабах. Российско-турецкий мониторинговый центр будет работать в дистанционном режиме с использованием беспилотников. Лавров подчеркнул, что границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены периметром наблюдательного центра на территории Азербайджана, не приближенной к Карабаху.