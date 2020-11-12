Лавров прокомментировал ситуацию в Белоруссии 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия в целом обеспокоена продолжающимися волнениями в Белоруссии, но удовлетворена тем, что «протесты сходят на нет».
«Если в целом оценивать ситуацию, мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет», — сказал он журналистам.
Лавров добавил, что в Белоруссии сокращается число участников несанкционированных акций.
Ранее глава МИД России и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию в Белоруссии.