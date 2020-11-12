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Лавров прокомментировал ситуацию в Белоруссии 

RT на русском и ещё 3 50 минут назад
Лавров прокомментировал ситуацию в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия в целом обеспокоена продолжающимися волнениями в Белоруссии, но удовлетворена тем, что «протесты сходят на нет».

«Если в целом оценивать ситуацию, мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет», — сказал он журналистам.

Лавров добавил, что в Белоруссии сокращается число участников несанкционированных акций.
Ранее глава МИД России и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию в Белоруссии.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , ОБСЕ , Москва
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