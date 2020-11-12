Лавров рассказал о разговоре Путина и Пашиняна

Лавров добавил, что утром 12 ноября он провёл разговор с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

Также министр отметил, что убеждён, что армянское правительство понимает всю свою меру ответственности по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта и понимает, что подписалось под договорённостями о прекращении огня, исходя из высших интересов своего народа.