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Лавров рассказал о разговоре Путина и Пашиняна

RT на русскомиещё 2
1 час назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин 11 ноября провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Лавров рассказал о разговоре Путина и Пашиняна
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы общаемся с нашими армянскими коллегами, вчера президент Путин общался с премьер-министром Пашиняном», — сказал он журналистам.
Лавров добавил, что утром 12 ноября он провёл разговор с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
Также министр отметил, что убеждён, что армянское правительство понимает всю свою меру ответственности по ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта и понимает, что подписалось под договорённостями о прекращении огня, исходя из высших интересов своего народа.
«И я убеждён, что целостность этого соглашения будет сохранена и оно будет выполняться», — сказал он.
В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.
Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.
Политика,Никол Пашинян,Ильхам Алиев,Сергей Лавров,Владимир Путин,Россия,Армения,
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