В Кремле признали разногласия с Турцией по Карабаху

"Вы знаете, что наш президент также высоко ценит конструктивный подход его турецкого визави, президента Эрдогана. Они продолжают весьма тесный и субстантивный диалог. Но, конечно же, не обходится и без определенных нюансов в подходах. Разногласия, которые мы так же имеем в виду, урегулируем в ходе диалога с нашими турецкими партнерами", — сообщил Песков, отметив, что Кремль удовлетворен тем, что удалось подписать совместное заявление.