В Кремле признали разногласия с Турцией по Карабаху

"Мы с самого начала имели отличающиеся точки зрения… Россия, ООН, США, сопредседатели, Франция, другие европейские страны являются убежденными сторонниками подхода о безальтернативности урегулирования конфликта (в Нагорном Карабахе — ред.) политико-дипломатическими методами. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Турция придерживается иной точки зрения, но, тем не менее, в решении различных региональных задач взаимодействие России и Турции показало свою эффективность", — сказал Песков.
"Вы знаете, что наш президент также высоко ценит конструктивный подход его турецкого визави, президента Эрдогана. Они продолжают весьма тесный и субстантивный диалог. Но, конечно же, не обходится и без определенных нюансов в подходах. Разногласия, которые мы так же имеем в виду, урегулируем в ходе диалога с нашими турецкими партнерами", — сообщил Песков, отметив, что Кремль удовлетворен тем, что удалось подписать совместное заявление.