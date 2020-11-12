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В Кремле рассказали о диалоге Путина и Эрдогана по Карабаху 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Кремле признали разногласия с Турцией по Карабаху
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин высоко ценит конструктивных подход президента Турции Тайипа Эрдогана, возникающие нюансы и разногласия урегулируются в ходе диалога с турецкими партнерами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы с самого начала имели отличающиеся точки зрения… Россия, ООН, США, сопредседатели, Франция, другие европейские страны являются убежденными сторонниками подхода о безальтернативности урегулирования конфликта (в Нагорном Карабахе — ред.) политико-дипломатическими методами. Мы по-прежнему придерживаемся этой точки зрения. Турция придерживается иной точки зрения, но, тем не менее, в решении различных региональных задач взаимодействие России и Турции показало свою эффективность", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия ценит подобные взаимодействия и уровень взаимного доверия и сотрудничества.

"Вы знаете, что наш президент также высоко ценит конструктивный подход его турецкого визави, президента Эрдогана. Они продолжают весьма тесный и субстантивный диалог. Но, конечно же, не обходится и без определенных нюансов в подходах. Разногласия, которые мы так же имеем в виду, урегулируем в ходе диалога с нашими турецкими партнерами", — сообщил Песков, отметив, что Кремль удовлетворен тем, что удалось подписать совместное заявление.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
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Политика , Дмитрий Песков , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , ООН , Азербайджан , Армения , США , Турция , Франция
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