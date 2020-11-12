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Первый директор ФСБ дал прогноз по Карабаху 

Lenta.ru 2 часа назад
Степашин дал прогноз по Карабаху
Фото: РИА Новости
Участие российских миротворцев в войне между Арменией и Азербайджаном должно помочь больше не допускать боевого соприкосновения в Нагорном Карабахе. Такой прогноз дал первый директор ФСБ России Сергей Степашин в интервью «Комсомольской правде».

«Конечно, Баку добился очень многого — с точки зрения возвращения своей территории. Самое главное, теперь — есть коридор на Нахичевань. (…) Я понимаю, что это очень тяжелый процесс. Особенно — возвращение к нормальной жизни. Но есть пример Грозного. Полностью был разрушен, а сейчас — красивейший город на самом деле», — сказал Степашин, подчеркнув, что предстоит кропотливая работа.

Ранее главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Армения и Азербайджан должны обменяться военнопленными и телами убитых, все транспортные узлы будут разблокированы. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращаются Азербайджану до 1 декабря. Армения оставляет за собой Лачинский коридор. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах 1960 военнослужащих.
Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.
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Политика , Война, Карабах , Сергей Степашин , ФСБ , Комсомольская правда
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