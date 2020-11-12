Россия пригрозила выходом из ОЗХО

Россия может выйти из Организации по запрещению химического оружия на фоне инцидента с Алексеем Навальным , заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

По его словам, ОЗХО из организации для борьбы с оружием массового уничтожения превратилась в инструмент политических игр, например, Запада против России, передает РИА «Новости».

«Представьте, выйдем мы из ОЗХО и нам скажут: «Что и требовалось доказать». Но если она совсем потеряет всякий авторитет и станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам, наверное, об этом можно будет подумать. Но мы не делаем таких резких движений — о выходе оттуда… И другим не рекомендуем», — пояснил Небензя.

В уставе ОЗХО обозначено, что она является органом по осуществлению Конвенции по химическому оружию, которая вступила в силу 29 апреля 1997 года. Главной задачей ОЗХО, в состав которой входят 193 государства-члена, является надзор за глобальными усилиями по постоянной и поддающейся проверке ликвидации химического оружия.

«Миссия ОЗХО заключается в осуществлении положений Конвенции о запрещении химического оружия (КХО), с тем чтобы реализовать наше видение мира, свободного от химического оружия, и устранить угрозу его применения в условиях, когда достижения химии используются во имя мира, прогресса и процветания», — сообщает сама организация.

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Спустя два дня Навального перевезли на лечение в ФРГ и почти сраз