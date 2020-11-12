Скончался Леонид Потапов

"Искренне скорбим об общей для всей Бурятии утрате. Светлая память о Леониде Васильевиче навсегда останется в истории Республики Бурятия и в сердцах его коллег, родных и близких", — говорится в соболезновании от имени правительства Бурятии и главы региона Алексея Цыденова.

Потапов, как отмечается, посвятил Бурятии свою жизнь.

"За годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время (Потапов — ред.) добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента республики Бурятия продолжал трудиться на благо республики", — отметил Цыденов.

Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в бурятском селе Уакит. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Дальневосточный государственный университет путей сообщения) по специальности "инженер-механик", трудился на локомотиво-вагоноремонтном заводе в Улан-Удэ. Позднее отучился на экономиста в Иркутском институте народного хозяйства (сейчас Байкальский государственный университет).

Был секретарем Бурятского обкома КПСС , в 1991 году возглавил Верховный совет республики, в 1993 году стал сенатором.

Первым президентом и одновременно председателем правительства Бурятии Потапов был избран на всенародных выборах в 1994 году. Переизбирался в 1998 и 2002 годах, полномочия сложил в июле 2007 года.

Позднее работал помощником руководителя администрации президента России , возглавлял наблюдательный совет при Российско-туркменском деловом совете, с 2009 года трудился в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН

Награжден Орденом Октябрьской революции, Орденом Трудового красного знамени, Орденом "Знак почета", Орденом дружбы, орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.