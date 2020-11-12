Разведка Чехии «затмила» ЦРУ, Моссад, МИ-6 и СВР

Мир находится перед угрозой Третьей мировой войны. Такой прогноз содержится в только что опубликованном докладе военной разведки Чехии за 2019 год.

Фото: Вадим Жернов/ТАСС Вадим Жернов/ТАСС

По мнению авторов доклада, в настоящее время наблюдается первая стадия глобального конфликта, когда «формируется мировоззрение тех, кто сможет и захочет активно участвовать в нем».

«Постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им [конфликтом] можно было бы управлять», - говорится в документе.

Россией и Главной причиной будущей войны называется соперничество между США Китаем , которое происходит на фоне падения значимости международного права и манипулирования общественным сознанием. Отмечается, что опасность представляет злоупотребление современными технологиями: конфликт могут спровоцировать кибератаки, нападение с помощью беспилотников.

«Новые инструменты создают ощущение нереальных возможностей, позволяющих легко достичь всех мыслимых целей. Это гораздо более заманчиво, чем существующая реальность, и поэтому мысленные шаблоны и связанные с ними идеологические мантры, которые уже использовались ранее, появляются снова», - опасаются чешские военные аналитики.

- Исследования показали, что большая ядерная война — это дорого, неэффективно и никому не нужно, - говорит военный эксперт Александр Жилин. - Дело тут в другом...

Сейчас в Европе ожидается размещение американских ракет средней и малой дальности. США ведь вышли из ДРСМД. Кроме того, Вашингтон уже разместил ряд ударных комплексов в Румынии, Польше. Думаю, и в других странах будут размещать. Поэтому идет пиар-обработка общественного мнения. Дескать, злая Россия сама виновата. Чтобы не было массовых протестов против размещения. Хотя на деле США размещают свое оружие, прикрываясь народами этих стран. Но это их дело.

«СП»: - И наше тоже. Всё-таки совсем игнорировать угрозу войны, большой или малой, мы не можем...

- Для вероятной войны есть ряд экономических причин. Индустриальное общество расширенного воспроизводства в чудовищном кризисе, из которого как-то надо выходить. В том числе путем отказа от обязательств. Если взять любой типичный договор, то для его безболезненного расторжения требуются форс-мажорные обстоятельства. Обычно это война, пандемия и т. п. Пандемия уже есть. Поэтому и война возможна. Но не глобальная, а региональная.

Только что обошлось в Нагорном Карабахе. Я боялся, что оттуда полыхнет на весь Кавказ. А вот на Ближнем Востоке, судя по разведданным, упорно хотят столкнуть Иран и Израиль. Но если там и применят ядерное оружие, то только тактическое. Еще одна возможная проблема — Эрдоган закроет нам проливы, создав проблемы в Сирии. Также возможен удар Киева по Донецку. Но региональная война - это не глобальная угроза человечеству.

«СП»: - При этом Россия сейчас отлично вооружена. В том числе гиперзвуковыми ракетами, подводными дронами...

- До применения гиперзвука и прочих новейших видов вооружений дело, думаю, не дойдет. Обратите внимание, Запад своими гибридными действиями загнал нас в очень тяжелое положение. У нас по всем границам зоны напряженности. И мы вынуждены растаскивать свой оборонный потенциал по всему периметру: Белоруссия, Украина, Кавказ, Центральная Азия. Не знаем, за что хвататься. Гибридные действия оказались более эффективны, чем прямое военное столкновение.

Юлия Щербакова отмечает элемент русофобии в чешской военной разведке. Старший научный сотрудник отдела Восточной Европы ИНИОН РАНотмечает элемент русофобии в чешской военной разведке.

- Созданная после распада Чехословакии Служба информации и безопасности Чехии, известная как BIS, очень активна и очень политизирована. При всей скудности информации о ней, занимаясь этой страной, замечаешь, что эта структура постоянно мелькает в СМИ. То против наших дипломатов выступает, то еще что-то. Известен их доклад о том, что в Чехии много российских шпионов. Русофобская составляющая там сильно развита. Местные политики к BIS прислушиваются. Дипломатов то наших выслали.

«СП»: - Чехия - страна НАТО. Насколько BIS самостоятельна?

- Чтобы ответить на этот вопрос надо знать ситуацию не по открытым источникам. Вряд ли они сами в этом признаются.

Александр Михайлов отметил, что чехов беспокоит собственная судьба в случае глобального военного конфликта. Генерал-майор ФСБ в отставкеотметил, что чехов беспокоит собственная судьба в случае глобального военного конфликта.

- Военная разведка Чехии работает на свою страну, но под патронатом американцев.

«СП»:- Получается, чехи предупреждают об опасности не только противостоящую им Россию, но и своих «хозяев» - Соединенные Штаты?

- Продвижение НАТО на восток стимулирует угрозу новой мировой войны. Видимо, чехи, наконец, задумались, чем грозит размещение американских войск на территории стран бывшего Варшавского договора. Ведь чем ближе база подскока, чем сильнее становится один из противостоящих полюсов, тем выше вероятность конфликта, в котором первыми пострадают как раз те страны, которые согласились на размещение у себя американских войск.

«СП»: - Как вы могли бы оценить сам прогноз. Мол, главную опасность представляет конфронтация между США, Китаем и Россией?

- В этом нет ничего нового. Эту конфронтацию видят все.

Непредсказуемость нового политического руководства США — это тоже одна из предпосылок нового конфликта. Заявления, что они самые крутые и сильные в мире, с одной стороны, принижают противника, а с другой - стимулируют милитаристские настроения в самих США. Это настроения, исходящие от первых лиц государства, начинают формировать некую мировоззренческую позицию у Минобороны США и других структур, прямо или косвенно связанных с реализацией этих угроз.

Так что чехи смотрят на проблему довольно трезво. Как известно, когда баре дерутся, у холопов чубы трещат. В случае Чехии и других стран Восточной Европы, размещающие у себя войска НАТО, это как раз те чубы, которые будут трещать в первую очередь. В условиях глобальной войны гарантий безопасности американское оружие им не даст. В складывающейся ситуации эти страны просто обязаны беспокоиться о своей судьбе. На это им неоднократно указывала российская сторона.

По мнению историка спецлужб Александра Колпакиди, разведку Чехии не стоит недооценивать.

- Чешская разведка с самого момента создания государства в 1918 году была одной из сильнейших. Причем, начиная с 1935 года, она тесно сотрудничала, объединила усилия с советской разведкой. Во время войны она работала в интересах СССР. Это сотрудничество естественно продолжилось в послевоенное время. Так, разведка Чехословакии смогла внедрить своих сотрудников не только в ЦРУ, но и в непосредственное окружение Збигнева Бжезинского, чего не смог сделать КГБ.

«СП»: - Неожиданно. Советские люди больше знали про мультипликационных героев Кржемелика и Вахмурку, чем про чешских разведчиков...