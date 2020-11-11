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Россия закрывает торгпредства в Литве и на Украине 

News.ru и ещё 7 21 минуту назад
Россия закрывает торгпредства в Литве и на Украине
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Торговые представительства России в Литве и на Украине будут закрыты. Об этом говорится в постановлении правительства, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Правительство РФ постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации на Украине, — цитирует ТАСС документ.

Ранее с предложением о ликвидации торгпредств в этих странах выступил Минпромторг. В ведомстве отметили, что после закрытия у РФ останутся торгпредства в 58 странах.
Как писал NEWS.ru, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что российское торгпредство на Украине, по сути, давно не работает, а для торговых отношений с Литвой оно тоже не представляется необходимым.
Он добавил, что Украина и Литва активно участвуют в антироссийских санкциях. Кроме того, с обеими странами торговля сейчас находится на минимальном уровне.
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Комментарии
Политика , Владимир Джабаров , Михаил Мишустин , Минпромторг , Совет Федерации , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Литва
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