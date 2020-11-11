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Песков оценил возможность введения российских миротворцев в Донбасс 

ИА Regnum 24 минуты назад
Кремль высказался о введении миротворцев в Донбасс
Фото: ТАСС
Российская сторона надеется, что вводить миротворческий контингент в Донбасс не придётся. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос украинского журналиста об условиях ввода российских миротворцев в Донбасс, как это произошло в Нагорном Карабахе.

«Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия, чтобы приходилось прибегать к такому механизму (введению миротворцев. — Прим. ИА REGNUM), вот чего хотела бы Москва», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.
Согласно условиям соглашения, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будут размещены российские миротворцы. Всего миротворческий контингент РФ составит 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники.
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Комментарии
Политика , Армия , Дмитрий Песков , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , ИА REGNUM , Азербайджан , Армения , Москва
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