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Россия выделила более $1 млрд на восстановление Сирии 

ТАСС и ещё 2 24 минуты назад
Россия выделила $1 млрд на Сирию
Фото: РИА Новости
Россия выделила более $1 млрд на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели. Об этом сообщил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев в среду на международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более $1 млрд", — сказал Мизинцев.

Он не уточнил, когда и на какой период были выделены средства.
По его словам, в рамках развития межгосударственного взаимодействия и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу российские министерства и ведомства последовательно продвигают проекты в таких важных направлениях, как образование и медицина, природопользование и жилищное строительство, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество

"В Дамаске эффективно действует Центр открытого образования на русском языке, где уже прошли повышение квалификации более 100 преподавателей русского языка. В российских образовательных организациях высшего образования сегодня обучаются 1 319 граждан Сирии. Уже завершили обучение более 1,9 тыс. молодых специалистов", — перечислил руководитель штаба.

Он напомнил, что Россия и Всемирная продовольственная программа ООН подписали меморандум о порядке перечисления помощи и расходовании целевых добровольных взносов на оказание продовольственной помощи Сирии в размере $20 млн в 2020 и в 2021 годах.
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Комментарии
Политика , ООН , Дамаск , Сирия
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