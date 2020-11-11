Россия выделила $1 млрд на Сирию

Россия выделила более $1 млрд на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели. Об этом сообщил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев в среду на международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более $1 млрд", — сказал Мизинцев.

Он не уточнил, когда и на какой период были выделены средства.

По его словам, в рамках развития межгосударственного взаимодействия и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу российские министерства и ведомства последовательно продвигают проекты в таких важных направлениях, как образование и медицина, природопользование и жилищное строительство, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество

"В Дамаске эффективно действует Центр открытого образования на русском языке, где уже прошли повышение квалификации более 100 преподавателей русского языка. В российских образовательных организациях высшего образования сегодня обучаются 1 319 граждан Сирии. Уже завершили обучение более 1,9 тыс. молодых специалистов", — перечислил руководитель штаба.