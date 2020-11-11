Песков рассказал о роли миротворцев в Карабахе

Функции российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в том числе вопрос об охране ими культурных и религиозных объектов, еще предстоит уточнить, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Речь идет о миротворческом контингенте. Разумеется, функции предстоит еще уточнить, потому что эти функции не были конкретизированы в совместном заявлении двух президентов и премьер-министра Армении", — сказал Песков.
Он добавил, что каких-либо разговоров о том, чтобы миротворцы из России охраняли культурные и религиозные объекты в регионе, не было.
"И здесь я не могу сказать, это войдет в их обязанности или не войдет", — сказал он.