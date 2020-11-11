Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Песков: функции российских миротворцев в Карабахе еще предстоит уточнить 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Песков рассказал о роли миротворцев в Карабахе
Фото: РИА Новости
Функции российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в том числе вопрос об охране ими культурных и религиозных объектов, еще предстоит уточнить, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Речь идет о миротворческом контингенте. Разумеется, функции предстоит еще уточнить, потому что эти функции не были конкретизированы в совместном заявлении двух президентов и премьер-министра Армении", — сказал Песков.

Он добавил, что каких-либо разговоров о том, чтобы миротворцы из России охраняли культурные и религиозные объекты в регионе, не было.

"И здесь я не могу сказать, это войдет в их обязанности или не войдет", — сказал он.

Видео дня. Мирослава Карпович стала разлучницей года
ТАСС: последние новости
Песков назвал одним из главных политических событий 2020 года поправки к конституции Песков назвал одним из главных политических событий 2020 года поправки к конституции Захарова: РФ ждет результатов расследования инцидента со сбитым Ми-24 в небе над Арменией Захарова: РФ ждет результатов расследования инцидента со сбитым Ми-24 в небе над Арменией Россия выделила более $1 млрд на восстановление Сирии Россия выделила более $1 млрд на восстановление Сирии
Политика , Дмитрий Песков , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Переросшие в беспорядки митинги в Ереване попали на видео
00:47
Переросшие в беспорядки митинги в Ереване попали на видео
В мире Происшествия
Устроивший погром на станции «Фабричная» дебошир попал на видео
00:33
Устроивший погром на станции «Фабричная» дебошир попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео наводнения на острове Крит
00:40
Опубликовано видео наводнения на острове Крит
В мире Происшествия
Появилось видео реакции России на «вторжение» США
01:06
Появилось видео реакции России на «вторжение» США
Армия Войска
Момент нападения пьяного амбала на прохожего попал на видео
00:55
Момент нападения пьяного амбала на прохожего попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео подробностей захвата неизвестными медлаборатории
01:06
Появилось видео подробностей захвата неизвестными медлаборатории
Происшествия
Опубликовано видео обматерившей таксиста москвички с пивом
01:46
Опубликовано видео обматерившей таксиста москвички с пивом
Происшествия
Оштрафованный за фейк о коронавирусе журналист попал на видео
00:18
Оштрафованный за фейк о коронавирусе журналист попал на видео
Происшествия
Появилось видео с последними словами умирающего от COVID-19 медика
01:02
Появилось видео с последними словами умирающего от COVID-19 медика
Происшествия В мире
Направляющиеся из Армении в Карабах миротворцы РФ попали на видео
00:49
Направляющиеся из Армении в Карабах миротворцы РФ попали на видео
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение