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Нарышкин поздравил разведчика Джорджа Блейка с 98-летием 

ТАСС 1 час назад
Нарышкин поздравил разведчика Блейка
Фото: РИА Новости
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин поздравил разведчика Джорджа Блейка с 98-летием. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-бюро СВР.

"От руководства Службы внешней разведки и от меня лично примите теплые и искренние поздравления с днем рождения", — говорится в поздравлении Нарышкина.

Он пожелал имениннику здоровья на долгие годы, мира, счастья и благополучия.
Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме, он служил в MI6, но по собственным убеждениям перешел на сторону советской разведки, более 20 лет был двойным агентом, передавая СССР секретные данные, которые позволили разоблачить британских агентов. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР. Из-за предательства Блейк был приговорен за шпионаж к 42-летнему заключению, но ему удалось совершить побег и уехать в Россию, где он получил русское имя Георгий Иванович.
Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". В апреле 2011 года состоялась премьера художественно-документального телевизионного фильма "Выбор агента Блейка", в съемках которой принял участие сам Блейк.
За большие заслуги в деле обеспечения государственной безопасности нашей страны Джордж Блейк награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1).
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Политика , Сергей Нарышкин , Джордж Блейк , Нидерланды , Роттердам , Великобритания
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