Губернатор Камчатского края заразился COVID-19

К сожалению, должен вас проинформировать, что сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию. Я перехожу на режим самоизоляции. Самочувствие, в целом, нормальное, буду продолжать работать в режиме видеоконференций, — сказал глава региона.