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Губернатор Камчатского края заразился коронавирусом 

News.ru 2 часа назад
Губернатор Камчатского края заразился COVID-19
Фото: Instagram
Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что его тест на COVID-19 оказался положительным.
Об этом он заявил лично, опубликовав в своём Instagram видеообращение.

К сожалению, должен вас проинформировать, что сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию. Я перехожу на режим самоизоляции. Самочувствие, в целом, нормальное, буду продолжать работать в режиме видеоконференций, — сказал глава региона.

Жителям края он пожелал доброго здоровья и посоветовал беречь себя.
Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. В своём канале в Telegram он пообещал уйти на самоизоляцию.
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Политика , Владимир Солодов , Владимир Зеленский , Камчатский Край
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