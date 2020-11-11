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Крашенинников: Госсовет предлагается перевести на новый уровень 

Парламентская газета и ещё 3 31 минуту назад
Госсовет переведут на новый уровень
Фото: ЮРИЙ ПАРШИНЦЕВ / ПГ
На пленарном заседании 11 ноября Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о Госсовете, который переводит этот орган на новый, более высокий уровень, сказал глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на подходе перед заседанием.
По его словам, Госсовет в России был создан указом президента и существует уже 20 лет.

«Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны и поэтому поправками в Конституцию он вынесен на новый уровень как конституционный орган, орган публичной власти который содействует взаимоотношениям всех ветвей и всех видов публичной власти», — сказал Крашенинников.

Законопроект посвящён организации Госсовета и его деятельности. Его будет возглавлять Президент РФ, в него будут входить губернаторы, председатель правительства, руководитель администрации президента.

«Кроме того, в Госсовет могут войти лица, которых будет предлагать Президент», — уточнил Крашенинников.

Он отметил, что у Госсовета много полномочий в сфере внутренней и внешней политики, и многие социальные вопросы выносят на обсуждение этого органа. После вступления законопроекта в силу Госсовет будет иметь возможность приглашать на обсуждение любых специалистов из любых органов и организаций, включая правительство и Федеральное собрание.
Достаточно большое количество норм в законопроекте посвящено информационной политике Госсовета — все его проекты и решения будут размещаться в открытом доступе, отметил Крашенинников.
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Комментарии
Политика , Павел Крашенинников , Администрация Президента РФ , Госдума , Конституционный комитет Госдумы
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