Госсовет переведут на новый уровень

По его словам, Госсовет в России был создан указом президента и существует уже 20 лет.

«Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны и поэтому поправками в Конституцию он вынесен на новый уровень как конституционный орган, орган публичной власти который содействует взаимоотношениям всех ветвей и всех видов публичной власти», — сказал Крашенинников.

Законопроект посвящён организации Госсовета и его деятельности. Его будет возглавлять Президент РФ, в него будут входить губернаторы, председатель правительства, руководитель администрации президента

«Кроме того, в Госсовет могут войти лица, которых будет предлагать Президент», — уточнил Крашенинников.

Он отметил, что у Госсовета много полномочий в сфере внутренней и внешней политики, и многие социальные вопросы выносят на обсуждение этого органа. После вступления законопроекта в силу Госсовет будет иметь возможность приглашать на обсуждение любых специалистов из любых органов и организаций, включая правительство и Федеральное собрание.

Достаточно большое количество норм в законопроекте посвящено информационной политике Госсовета — все его проекты и решения будут размещаться в открытом доступе, отметил Крашенинников.