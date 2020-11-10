Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Зампостпреда РФ назвал «мелочной игрой» отказ США в визах экспертам для работы в ООН 

ТАСС 1 час назад
Решение США назвали «мелочной игрой» в ООН
Фото: Reuters
Отказ США выдать визы экспертам из России и других стран для участия в работе Комиссии ООН по разоружению (КОР) является мелочным и несолидным. Такую позицию высказал во вторник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая в Первом комитете 75-й сессии ГА ООН в ходе тематической дискуссии по разделу "Разоруженческий механизм".
Дипломат выразил сожаление, что работа одной из главных опор разоруженческого механизма уже два года фактически заблокирована.

"Причина этому — продолжение линии Вашингтона на политизацию деятельности разоруженческих площадок в Нью-Йорке и его попытки вместо разговора по существу грубыми процедурными рычагами надавить на неудобные для США делегации", — констатировал он.

"Вот уже который год американские власти не выдают визы ведущим экспертам российской делегации, равно как делегациям целого ряда государств", — обратил внимание Полянский. Он подчеркнул, что этим Вашингтон "грубо нарушает свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН, игнорирует ряд ключевых положений резолюции ГА ООН". "А с точки зрения политики это просто мелочная и несолидная игра, не достойная великой державы", — добавил он.

Ранее Москва обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз в арбитраж между США и всемирной организацией. Сложности с выдачей американских виз стали регулярным препятствием для проведения мероприятий в штаб-квартире ООН. В 2019 году Вашингтон не выдал визы более чем 20 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях недели высокого уровня.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
ТАСС: последние новости
Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии Захарова: РФ ждет результатов расследования инцидента со сбитым Ми-24 в небе над Арменией Захарова: РФ ждет результатов расследования инцидента со сбитым Ми-24 в небе над Арменией Путин назначил нового вице-премьера и министров Путин назначил нового вице-премьера и министров
Комментарии
Политика , Дмитрий Полянский , ООН , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
00:33
Пьяный мужчина вломился в столичную школу и попал на видео
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
00:12
Мерзкие действия авиапассажирки с собакой на борту попали на видео
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
02:15
«Кладбище» трамваев в Челябинске попало на видео
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
00:18
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
Переброска российских миротворцев попала на видео
01:28
Переброска российских миротворцев попала на видео
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
02:42
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
00:40
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
00:15
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
01:10
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
01:04
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение