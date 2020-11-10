Решение США назвали «мелочной игрой» в ООН

Отказ США выдать визы экспертам из России и других стран для участия в работе Комиссии ООН по разоружению (КОР) является мелочным и несолидным. Такую позицию высказал во вторник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский , выступая в Первом комитете 75-й сессии ГА ООН в ходе тематической дискуссии по разделу "Разоруженческий механизм".

Дипломат выразил сожаление, что работа одной из главных опор разоруженческого механизма уже два года фактически заблокирована.

"Причина этому — продолжение линии Вашингтона на политизацию деятельности разоруженческих площадок в Нью-Йорке и его попытки вместо разговора по существу грубыми процедурными рычагами надавить на неудобные для США делегации", — констатировал он.

"Вот уже который год американские власти не выдают визы ведущим экспертам российской делегации, равно как делегациям целого ряда государств", — обратил внимание Полянский. Он подчеркнул, что этим Вашингтон "грубо нарушает свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН, игнорирует ряд ключевых положений резолюции ГА ООН". "А с точки зрения политики это просто мелочная и несолидная игра, не достойная великой державы", — добавил он.

Ранее Москва обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз в арбитраж между США и всемирной организацией. Сложности с выдачей американских виз стали регулярным препятствием для проведения мероприятий в штаб-квартире ООН. В 2019 году Вашингтон не выдал визы более чем 20 российским делегатам, в том числе для участия в мероприятиях недели высокого уровня.