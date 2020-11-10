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Путин назначил новых министров и вице-премьера 

РИА Новости 1 час назад
Путин назначил новых министров и вице-премьера
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых министров и вице-премьера, кандидатуры которых внес премьер Михаил Мишустин и утвердила Госдума.
Заместителем председателя правительства станет экс-глава Минэнерго Александр Новак. После повышения Новака ведомство возглавит гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов.
Министерством транспорта будет руководить глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, Минприроды — экс-министр по делам Арктики Александр Козлов, Минстроем — работавший первым замминистра Ирек Файзуллин, а Минвостокразвития — Алексей Чекунков, ранее занимавший должность главы Фонда развития Дальнего Востока.
Савельев сменит Евгения Дитриха, Козлов — Дмитрия Кобылкина, а Файзуллин — Владимира Якушева, который станет полпредом президента в Уральском федеральном округе.
В Кремле ранее заявили, что кадровые перестановки объясняются ротацией состава правительства.
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Политика , Алексей Чекунков , Дмитрий Кобылкин , Александр Козлов , Евгений Дитрих , Александр Новак , Виталий Савельев , Николай Шульгинов , Михаил Мишустин , Владимир Якушев , Владимир Путин , Ирек Файзуллин , Аэрофлот , Госдума , Минтранс РФ , Минстрой , Минэнерго , Русгидро , Минприроды
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