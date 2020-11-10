Путин назначил новых министров и вице-премьера 

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых министров и вице-премьера, кандидатуры которых внес премьер Михаил Мишустин и утвердила Госдума.
Заместителем председателя правительства станет экс-глава Минэнерго Александр Новак. После повышения Новака ведомство возглавит гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов.
Министерством транспорта будет руководить глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, Минприроды — экс-министр по делам Арктики Александр Козлов, Минстроем — работавший первым замминистра Ирек Файзуллин, а Минвостокразвития — Алексей Чекунков, ранее занимавший должность главы Фонда развития Дальнего Востока.
Савельев сменит Евгения Дитриха, Козлов — Дмитрия Кобылкина, а Файзуллин — Владимира Якушева, который станет полпредом президента в Уральском федеральном округе.
В Кремле ранее заявили, что кадровые перестановки объясняются ротацией состава правительства.