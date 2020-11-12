В РФ отреагировали на идею Киева о выселении россиян

"Если и когда этот закон вступит в силу, мы своих граждан, россиян, в беде не оставим и в обиду не дадим, где бы они не проживали", — добавил сенатор. Если речь идет о гражданах РФ, права которых таким образом будут ущемляться, прямая обязанность Российской Федерации — защищать права и интересы россиян, проживающих на территории Украины, подчеркнул сенатор.