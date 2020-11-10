"Не исключено, что никарагуанские студенты скоро начнут обучение в крымских вузах, между прочим, в свое время еще при советской власти несколько экзотических пальм из этой страны были высажены в Никитском ботаническом саду, и, как мне кажется, очень красивым ответным жестом с нашей стороны могла бы стать передача саженцев этих пальм наших друзьям в ходе первого официального визита крымской делегации в Манагуа, который, я надеюсь, не за горами", — подчеркнул Молохов.