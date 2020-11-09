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Мишустин назначил врио глав трёх министерств

RT на русскомиещё 20
1 час назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил временно исполняющих обязанности глав трёх федеральных министерств.
Как сообщает пресс-служба кабмина, Мишустин назначил Александра Нерадько временно исполняющим обязанности главы министерства транспорта России.
В Министерстве природы и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь — заместитель министра Светлана Радченко.
Временное руководство Министерством строительства и ЖКХ будет осуществлять первый заместитель министра Ирек Файзуллин.
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