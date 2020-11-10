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Россия начинает разворачивать миротворческий контингент в Карабахе 

News.ru и ещё 33 44 минуты назад
Россия в 06:00 мск начинает разворачивать миротворческий контингент в зоне нагорнокарабахского конфликта параллельно с выводом ВС Армении, сообщили в российском военном ведомстве.
В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 06:00 мск 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступает к развёртыванию миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооружённых сил, — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия отправила в Нагорный Карабах 1960 миротворцев и 470 единиц техники.
В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе.
По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил подписание с Азербайджаном и при посредничестве России соглашения об окончании войны в Нагорном Карабахе тем, что у него не было другого выхода.
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Политика , Армия , Видео , Войска , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Анкара , Армения , Баку , Ереван , Москва , США , Степанакерт , Турция , Франция
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