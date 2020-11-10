Россия в 06:00 мск начинает разворачивать миротворческий контингент в зоне нагорнокарабахского конфликта параллельно с выводом ВС Армении , сообщили в российском военном ведомстве.

В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики , премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 06:00 мск 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступает к развёртыванию миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооружённых сил, — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия отправила в Нагорный Карабах 1960 миротворцев и 470 единиц техники.

По условиям соглашения, армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил подписание с Азербайджаном и при посредничестве России соглашения об окончании войны в Нагорном Карабахе тем, что у него не было другого выхода.