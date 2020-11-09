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Лавров и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию в Белоруссии 

RT на русском 55 минут назад
Лавров и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров и действующий председатель ОБСЕ Эди Рама провели телефонный разговор, в ходе которого в том числе обсудили ситуацию в Белоруссии.
Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

«При обсуждении ситуации в Белоруссии Сергей Лавров отметил, что запуск Московского механизма в отношении Минска ещё больше ограничил возможности ОБСЕ конструктивно содействовать диалогу властей Белоруссии и оппозиции», — заявили в МИД.

Также в министерстве добавили, что выводы докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека по Белоруссии являются предвзятыми и непрофессиональными.

«Автор позволил себе недопустимые политизированные рекомендации, выходящие далеко за рамки полномочий и компетенции институтов и механизмов организации», — сказано в сообщении.

В МИД отметили что «на этом примере стали еще более очевидны „двойные стандарты“, которые разрушают доверие к ОБСЕ».
Также стороны обсудили вопросы подготовки к заседанию СМИД ОБСЕ в Тиране, которое планируется 3-4 декабря, пути преодоления институционального кризиса в ОБСЕ и возможности для укрепления диалога.
Ранее в МИД Белоруссии прокомментировали новые санкции ЕС.
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Комментарии 2
Политика , Сергей Лавров , МИД , ЕС , Минск , Москва
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