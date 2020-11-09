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Медведев прокомментировал бойню на военном аэродроме в Воронеже 

Lenta.ru и ещё 1 28 минут назад
Убийство военнослужащих в Воронеже доказывает важность проведения профилактики преступности в российской армии, сказал заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев. Его комментарий приводит РИА Новости.

«Всякие криминальные действия типа сегодняшнего это тоже доказывают. В иных военизированных формированиях. Но это тема для отдельного разговора», — заявил Медведев на совещании «О тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ».

Утром 9 ноября 20-летний солдат-срочник Антон Макаров устроил бойню в части на военном аэродроме Воронежа. Сначала он ударил топором с пожарного щита майора Сергея Ермолаева, дежурившего по полку и сделавшего ему замечание. Отобрав у него пистолет и 16 патронов, солдат не менее трех раз выстрелил в рядового Фирсова. После этого он взял в заложники ефрейтора-контрактника Сергея Кожокина, который был водителем Ермолаева, и прячась за его спиной, прошел в спальное расположение батальона, включил свет, выстрелил три раза в рядового Нинаила Акталиева. Также тремя выстрелами он убил Кожокина.
Фирсов с двумя пулевыми ранениями был госпитализирован, но несмотря на медпомощь, скончался в больнице. Таким образом в результате ЧП погибли четыре человека.
После случившегося Макаров сбежал. Его задержали в селе Землянск. Возбуждено уголовное дело.
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Комментарии 23
Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Сергей Ермолаев , Антон Макаров , РИА Новости , Воронеж , Воронежская Область
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