Ситуация с распространением коронавируса в России остается тревожной, но власти уделяют особое внимание регионам, где система здравоохранения уже перегружена. На это в понедельник обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Ситуация действительно остается тревожной", — сказал Песков.

Он отметил, что правительственный штаб ежечасно занимается этой ситуацией, при этом уделяется особое внимание регионам, "где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения".

"Вы знаете, что правительством были выделены дополнительные средства для этого", — заметил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что в настоящее время "точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов". Песков не согласился с тем, что за рубежом в основном уже прибегают к практике локдауна для предотвращения распространения коронавируса.