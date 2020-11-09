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Песков объяснил, почему Путин не поздравляет Байдена 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не поздравляет Джо Байдена с избранием на пост главы США.

«Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США. Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов», — сказал Песков.

Также он объяснил, почему Путин поздравлял Дональда Трампа с избранием в 2016 году сразу после выборов, а Байдена нет.

«Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определённые юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться всё-таки официального объявления», — отметил он.

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Песков добавил, что Россия готова работать с любым президентом США, избранным американцами.
Ранее демократический кандидат Джо Байден объявил о своей победе на выборах президента США и обратился к американской нации.
Действующий президент США Дональд Трамп задался вопросом, почему американские СМИ провозгласили его оппонента Джо Байдена избранным главой государства после прошедших выборов. Глава Белого дома подчеркнул, что во время голосования были зафиксированы нарушения, а значит, «выборы ещё далеки от завершения».
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , США
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