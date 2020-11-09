«Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определённые юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться всё-таки официального объявления», — отметил он.