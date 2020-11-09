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«Единая Россия» поддержала кандидатуры новых министров 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 47 1 час назад
«Единая Россия» поддержала кандидатуры новых министров
Фото: РИА Новости
Фракция «Единая Россия», обладающая большинством мандатов в нижней палате парламента, поддержала предложенные главой правительства Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты министров и вице-премьера.

«Фракция приняла решение поддержать», — сообщил источник РИА «Новости» во фракции.

Ранее предложенные кандидатуры на посты министров поддержали профильные комитеты Госдумы.
В понедельник президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина. Также президент освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.
Мишустин предложил Госдуме назначить на пост вице-премьера Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго, а также внес кандидатуры пяти новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранспорта, Минвостокразвития, Минэнерго.
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Комментарии 3
Политика , Дмитрий Кобылкин , Евгений Дитрих , Александр Новак , Михаил Мишустин , Николай Цуканов , Владимир Якушев , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , Минтранс РФ , Минстрой , Минэнерго , Минприроды , РИА Новости
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