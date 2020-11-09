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Путин увеличил число вице-премьеров 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Путин увеличил число вице-премьеров
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому у главы правительства будет не девять, а десять заместителей. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля.

«Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя», — отмечается в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.
«Рамблер» писал, что ранее источники РБК в правительстве и администрации президента сообщили о возможной отставке четырех российских министров. Ожидается, что 9 ноября уйдут в отставку глава Минэнерго Александр Новак, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр транспорта Евгений Дитрих.
По данным осведомленных источников, имена кандидатов на освободившиеся места назовет премьер-министр Михаил Мишустин. Затем кандидатуры рассмотрит Госдума.
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Политика , Дмитрий Кобылкин , Евгений Дитрих , Александр Новак , Михаил Мишустин , Владимир Якушев , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Госдума , Правительство РФ , Минстрой , Минэнерго , Минприроды , РБК
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