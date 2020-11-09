Путин увеличил число вице-премьеров 

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому у главы правительства будет не девять, а десять заместителей. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Кремля.
«Установить, что Председатель Правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя», — отмечается в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
«Рамблер» писал, что ранее источники РБК в правительстве и администрации президента сообщили о возможной отставке четырех российских министров. Ожидается, что 9 ноября уйдут в отставку глава Минэнерго Александр Новак, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр транспорта Евгений Дитрих.
По данным осведомленных источников, имена кандидатов на освободившиеся места назовет премьер-министр Михаил Мишустин. Затем кандидатуры рассмотрит Госдума.