Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый кассовый фильм нулевых
Самый кассовый фильм нулевых Посмотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Путин отправил в отставку полпреда в Уральском федеральном округе 

Lenta.ru и ещё 25 32 минуты назад
Путин отправил в отставку Цуканова
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал указ об отставке полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 9 ноября.
По данным РБК, на этом посту его сменит министр строительства Владимир Якушев.
СМИ сообщили о грядущей отставке четырех российских министров
Ранее в понедельник сообщалось, что в скором времени своих постов лишатся главы Минэнерго Александр Новак, Минприроды — Дмитрий Кобылкин, Минстроя — Владимир Якушев и Минтранса — Евгений Дитрих. Кандидатом на пост министра энергетики считается глава энергохолдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук, на пост министра строительства — первый заместитель Ирек Файзуллин. Преемником Дитриха называют главу Росавиации Александр Нерадько или гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева. Новым министром природных ресурсов будет назначен Александр Козлов, который руководил министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
Последние новости
Стало известно об отставке четырех министров в российском правительстве Стало известно об отставке четырех министров в российском правительстве Российский солдат напал на людей с топором и открыл стрельбу из автомата Российский солдат напал на людей с топором и открыл стрельбу из автомата В России решили изменить правила оформления ДТП В России решили изменить правила оформления ДТП
Комментарии 13
Политика , Дмитрий Кобылкин , Александр Козлов , Евгений Дитрих , Александр Новак , Виталий Савельев , Николай Цуканов , Александр Нерадько , Борис Ковальчук , Владимир Якушев , Владимир Путин , Ирек Файзуллин , Росавиация , Аэрофлот , Минтранс РФ , Минстрой , Минэнерго , Интер РАО ЕЭС , Минприроды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попало на видео
01:22
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
00:24
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
Происшествия Криминал
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
00:54
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
00:08
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
Происшествия
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
01:24
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
Армия
Возведение мостов военными МТО попало на видео
00:59
Возведение мостов военными МТО попало на видео
Армия
Ефремов был этапирован в колонию и попал на видео
01:16
Ефремов был этапирован в колонию и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-95МС
00:54
Опубликовано видео планового полета Ту-95МС
Армия
Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео
02:01
Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео
Происшествия
Момент крушения самолёта Колтового попал на видео
01:46
Момент крушения самолёта Колтового попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение