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Горбачев считает, что Байден понимает важность отношений с Россией 

ТАСС 52 минуты назад
Горбачев высказался о Байдене
Фото: РИА Новости
Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что Джозеф Байден, который, по данным ведущих американских СМИ, победил на президентских выборах, понимает важность отношений США и РФ, и надеется на восстановление доверия между странами.
В комментарии ТАСС в воскресенье Горбачев напомнил, что неоднократно встречался с Байденом, в том числе когда тот занимал пост вице-президента США.

"У меня создалось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией", — сказал бывший советский лидер.

"Надеюсь, что Джо Байден будет стремиться к нормализации отношений, восстановлению доверия между нашими странами. Уверен, что это отвечает интересам и Америки, и России", — заявил Горбачев.

России нужны хорошие отношения с США, но "не любой ценой", уверен Горбачев.
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Политика , Михаил Горбачев , Джозеф Байден , ИТАР-ТАСС , США
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