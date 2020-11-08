Горбачев высказался о Байдене

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В комментарии ТАСС в воскресенье Горбачев напомнил, что неоднократно встречался с Байденом, в том числе когда тот занимал пост вице-президента США.

"У меня создалось впечатление, что он понимает важность отношений с Россией", — сказал бывший советский лидер.

"Надеюсь, что Джо Байден будет стремиться к нормализации отношений, восстановлению доверия между нашими странами. Уверен, что это отвечает интересам и Америки, и России", — заявил Горбачев.

России нужны хорошие отношения с США, но "не любой ценой", уверен Горбачев.