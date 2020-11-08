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Путин обсудит с военными обороноспособность страны 

News.ru 41 минуту назад
Путин встретится с военными
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин в ближайшие дни проведёт серию совещаний с руководством Вооружённых сил и оборонного комплекса России. Традиционные консультации по оборонной тематике глава государства два раза в год.
Обычно они проходят весной и осенью. В них принимают участие руководство Минобороны, главы отраслевых предприятий и министры смежных ведомств. Темами дискуссий становятся исполнение гособоронзаказа и поставки новейшей техники для Вооружённых сил.
В текущем году эту традицию скорректировала пандемия коронавируса.
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За последние годы, в том числе и по результатам таких встреч, впервые в истории российская армия оказалась в числе лидеров по оснащённости новыми видами вооружений, передаёт телеканал «Россия 1». Кроме того, на таких совещаниях в закрытом режиме обсуждают варианты использования потенциала оборонных заводов и для выпуска гражданской продукции.
Помимо дискуссии с военными, Путин примет участие в саммите стран Шанхайской организации сотрудничества. Он должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако из-за пандемии состоится в дистанционном режиме. В президентском графике также запланировано участие в форуме Агентства стратегических инициатив.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент заявил, что российские оружейники производят уникальные образцы вооружений, которые не имеют аналогов в мире.
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Политика , Владимир Путин , Министерство обороны , Агентство стратегических инициатив , ШОС
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