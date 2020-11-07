В Совфеде высказались о победителе на выборах в США 

«Что лишний раз подтверждает: нет однозначного, безоговорочного и убедительного победителя. Торжествует раскол и взаимоисключающие взгляды общества на то, какой они видят Америку будущего. Кто бы ни победил, он не будет иметь полного морального права говорить о том, что вся Америка за его спиной», — отметил он.