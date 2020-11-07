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Путин и Эрдоган поговорили по телефону 

Lenta.ru 1 час назад
Эрдоган позвонил Путину
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонную беседу. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора они обсудили развитие событий в Нагорном Карабахе и подтвердили обоюдную готовность к взаимодействию для достижения мирного решения конфликта в регионе.
Отмечается, что российский лидер проинформировал Эрдогана о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении, которые были «ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование».
22 октября Путин заявил, что Россия занимает такую позицию в отношении конфликта в Нагорном Карабахе, которая позволила бы пользоваться доверием обеих сторон. По его словам, у России всегда были особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.
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Политика , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин
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