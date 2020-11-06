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Россия присоединится к санкциям Белоруссии 

Вероника Полынина 9 минут назад
Россия присоединится к санкциям Белоруссии
Фото: Reuters
В Москве ожидают от Белоруссии ответных мер на санкции Евросоюза, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По словам источника, предполагается, что ответные санкции Белоруссии будут действовать и на территории РФ.

«Следует ожидать, что белорусы будут вводить ответные меры. А поскольку у нас с белорусами единый стоп-лист, соответственно, все фигуранты белорусского стоп-листа попадут и в российский», — заявил источник.

Против Лукашенко ввели санкции
В пятницу Совет ЕС утвердил дополнительный санкционный список из 15 должностных лиц Белоруссии, которым запрещена выдача виз в страны Евросоюза, и чьи финансовые активы на территории ЕС подлежат заморозке. В список, в частности, попали президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Виктор.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. 13 октября Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко, потребовав от него до 26 октября уйти в отставку и пригрозив общенациональной забастовкой. 25 октября в Минске участники акций протеста были разогнаны силовиками. Позже Лукашенко заявил, что на митинги вышли преимущественно «пропитые и проколотые наркотиками» белорусы.
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Комментарии 3
Политика , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС , Совет Европы , Интерфакс
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