Россия присоединится к санкциям Белоруссии 

В Москве ожидают от Белоруссии ответных мер на санкции Евросоюза, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По словам источника, предполагается, что ответные санкции Белоруссии будут действовать и на территории РФ.
«Следует ожидать, что белорусы будут вводить ответные меры. А поскольку у нас с белорусами единый стоп-лист, соответственно, все фигуранты белорусского стоп-листа попадут и в российский», — заявил источник.
В пятницу Совет ЕС утвердил дополнительный санкционный список из 15 должностных лиц Белоруссии, которым запрещена выдача виз в страны Евросоюза, и чьи финансовые активы на территории ЕС подлежат заморозке. В список, в частности, попали президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Виктор.
Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко, а второе место заняла Светлана Тихановская. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. 13 октября Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко, потребовав от него до 26 октября уйти в отставку и пригрозив общенациональной забастовкой. 25 октября в Минске участники акций протеста были разогнаны силовиками. Позже Лукашенко заявил, что на митинги вышли преимущественно «пропитые и проколотые наркотиками» белорусы.