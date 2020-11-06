Путин обсудил с Совбезом пандемию и Карабах

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщил представитель президента, члены Совбеза обсудили пандемию – как в целом по стране, так и отдельно в регионах, с учетом тех мер поддержки, которые приняли федеральные власти.

Песков назвал состоявшийся разговор обстоятельным.

Кроме того, не обошлось без обсуждения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Напомним, противостояние за спорный регион продолжается дольше месяца. Россия принимает активное участие в мирном урегулировании ситуации.