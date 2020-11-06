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Путин обсудил с Совбезом пандемию и Нагорный Карабах

runews24.ru
1 час назад
Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин обсудил с Совбезом пандемию и Карабах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщил представитель президента, члены Совбеза обсудили пандемию – как в целом по стране, так и отдельно в регионах, с учетом тех мер поддержки, которые приняли федеральные власти.
Песков назвал состоявшийся разговор обстоятельным.
Кроме того, не обошлось без обсуждения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Напомним, противостояние за спорный регион продолжается дольше месяца. Россия принимает активное участие в мирном урегулировании ситуации.
Также президент и члены Совбеза обсудили и другие проблемы, в том числе положение в экономике, добавил Песков.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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