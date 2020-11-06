Путин отреагировал на смерть Жванецкого

Глава государства подчеркнул, что Жванецкий был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, «настоящим Мастером».

— Мы сохраним самую добрую память о Михаиле Михайловиче Жванецком, — указано в тексте телеграммы.

Кроме того, российский лидер отметил, что рассказы и афоризмы писателя стали символом целой эпохи. Путин добавил, что Жванецкий умел говорить с «удивительным юмором о серьезных и важных вещах». По мнению президента, именно за это сатирика искренне любили люди как в России, так и в других странах.

Напомним, о смерти Михаила Жванецкого сообщила певица Алла Пугачева в пятницу, 6 ноября. При этом пока о причинах смерти сатирика ничего не известно.