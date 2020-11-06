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Путин похвалил ЦИК за работу на сентябрьских выборах 

News.ru 2 часа назад
Путин похвалил ЦИК за работу на сентябрьских выборах
Фото: ТАСС
Центральная избирательная комиссия провела хорошую работу в ходе единого дня голосования, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. По его словам, легитимность прошедшего голосования оказалась высока.

«Вы прошли через это (сложности, связанные с пандемией коронавируса. — NEWS.ru) и сделали всё на высшем уровне, организованно, в соответствии с законом, и с людьми работали очень плотно. И результат с точки зрения легитимности выборов, конечно, очень хороший», — сказал политик.

Он отметил, что знает о сложности прошедших выборов, особенно при распространении COVID-19. Глава государства поблагодарил лично Памфилову и всех, кто работал в избиркомах разных уровней, говорится на сайте Кремля.

«Я знаю, что вы изучаете иностранный опыт, зарубежный, внедряете новые системы, в том числе современные технологии, цифровые . Всегда вы стремились к достоверности результатов, повышаете скорость получения конечного результата, чтобы это не вызывало ни у кого сомнений, что всё это на глазах, на виду и самих избирателей, и представителей различных организаций, партий», — добавил Путин.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство россиян положительно отнеслись к идее проведения многодневных выборов. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМа. По данным социологов, большая часть респондентов в качестве главного преимущества трёхдневного голосования отметили возможность выбора удобного дня и времени.
Эксперты, напротив, оптимизма социологов не разделили. По их мнению, опрос больше похож на попытку манипулирования респондентами, когда неудобные вопросы остаются за скобками.
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Комментарии 1
Политика , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России , ВЦИОМ
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