Памфилова: следующие выборы будут сложными 

Она отметила, что в ЦИК уже начали готовиться к следующим выборам.

Когда я сказала, что растёт осознание легитимности и доверие, это никак не должно нас расслаблять, потому что работаешь-работаешь — можно в один момент всё потерять. Люди сейчас более требовательными стали, предъявляют не только больше требований и к тем, кого они избирают, но и к нам более жёсткие требования стали. Поэтому тут расслабляться нельзя, — подчеркнула она.

Глава комиссии отметила, что к 2022 году должна быть готова цифровая система, которая заменит ГАС «Выборы». Это должно расширить возможности избирателей, кандидатов, партий, наблюдателей и представителей прессы.

Более того, мы переведём на абсолютно принципиально новые, сверхсовременные методы работы сами избирательные комиссии. Это всё будет в интересах избирателей, — отметила Памфилова.

Она напомнила, что в настоящий момент прорабатывается система электронного голосования, так как в этой сфере нужно заслужить доверие избирателей, говорится на сайте Кремля.

Также Путин сказал Памфиловой, что Центральная избирательная комиссия провела хорошую работу в ходе единого дня голосования. По его словам, легитимность прошедшего голосования оказалась высока.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство россиян положительно отнеслись к идее проведения многодневных выборов. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМа . По данным социологов, большая часть респондентов в качестве главного преимущества трёхдневного голосования отметили возможность выбора удобного дня и времени.

Эксперты, напротив, оптимизма социологов не разделили. По их мнению, опрос больше похож на попытку манипулирования респондентами, когда неудобные вопросы остаются за скобками.