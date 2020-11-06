Песков назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в России

"Трудно прогнозировать в нюансах ход развития пандемии, основные тренды прогнозируемы, прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер", — сказал представитель Кремля. Он отметил, что "дополнительные меры принимаются". "Это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения", — добавил Песков.