Песков назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в России

Тренд на увеличение заразившихся коронавирусом сейчас прогнозируется в России, что требует дополнительных мер. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что ограничения не связаны с локдауном.
"Трудно прогнозировать в нюансах ход развития пандемии, основные тренды прогнозируемы, прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер", — сказал представитель Кремля. Он отметил, что "дополнительные меры принимаются". "Это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения", — добавил Песков.
При этом он повторил, что с распространением коронавируса "тенденция тревожная, пандемия развивается".