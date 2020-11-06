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Песков: ситуация с коронавирусом в РФ имеет тревожную тенденцию 

ТАСС и ещё 12 3 часа назад
Песков назвал тревожной ситуацию с коронавирусом в России
Фото: РИА Новости
Тренд на увеличение заразившихся коронавирусом сейчас прогнозируется в России, что требует дополнительных мер. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что ограничения не связаны с локдауном.

"Трудно прогнозировать в нюансах ход развития пандемии, основные тренды прогнозируемы, прогнозируется тренд на повышение, что требует принятия дополнительных мер", — сказал представитель Кремля. Он отметил, что "дополнительные меры принимаются". "Это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения", — добавил Песков.

При этом он повторил, что с распространением коронавируса "тенденция тревожная, пандемия развивается".
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