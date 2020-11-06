Путин наградил школьницу и дворника

В мае 2019 года, как сообщал «Рамблер», 52-летний дворник Станислав Фальбийчук спас одну школьницу, тонувшую в карьере неподалеку от села Калинина в Еврейской автономной области, и утонул в попытке спасти вторую. Ее спасли другие очевидцы.
В январе 2020-го девочки девяти и 10 лет, в том числе Екатерина Немцева, провались под лед на реке Сейме в Курске и утонули. Позже стало известно, что Немцева пыталась спасти подругу. Председатель Следственного комитетаАлександр Бастрыкин посмертно наградил ее за это ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Вчера на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента «О награждении государственными наградами», в том числе Фальбийчука и Немцевой медалью «За спасение погибавших» за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.
В октябре Путин подписал указ о присвоении режиссеру Никите Михалкову звания Героя труда за особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу.
В сентябре глава государства подписал указ о награждении председателя «Единой России» и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.
На днях депутат Государственной думыГаджимурад Омаров направил письмо Путину с просьбой присвоить бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нармагомедову звание Героя России, потому что тот неоднократно защищал и отстаивал честь России на международной арене, активно популяризирует и развивает спорт, здоровый образ жизни и семейные ценности среди молодежи и ведет благотворительную деятельность.