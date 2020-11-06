Путин наградил школьницу и дворника

Вчера на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента «О награждении государственными наградами», в том числе Фальбийчука и Немцевой медалью «За спасение погибавших» за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.