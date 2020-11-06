Западные спецслужбы около года назад обсуждали одного из российских оппозиционеров как «сакральную жертву», чтобы оживить протесты в России , заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин . Об этом пишет РИА «Новости».

По словам Нарышкина, около года назад разведка получила достоверную информацию о том, что на территории НАТО состоялось совещание представителей спецслужб. Там обсуждалось, как оживить протестное движение в России, «которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке».

«Знаете, в качестве одного из вариантов, механизмов на серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве». Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта «сакральная жертва» была из числа все-таки лидеров оппозиции», — сказал глава СВР.

Нарышкин подчеркнул, что речь идет не о Германии. Он добавил, что у разведки нет доказательств участия Запада в ситуации с Алексеем Навальным

20 августа Навального доставили в больницу в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.