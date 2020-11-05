Захарова обратилась к россиянам с просьбой 

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МИД России призвал россиян отказаться от поездок за границу до стабилизации ситуации с коронавирусом.

«Мы вновь обращаемся к нашим гражданам. По возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется», — заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит RT.

Дипломат обратила внимание, что ситуация с коронавирусом в мире продолжает стремительно ухудшаться, а центром распространения COVID-19 остается Европа.

Захарова напомнила, что медики еще весной предупреждали о том, что вторая волна пандемии может оказаться сильнее первой.

«Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы», — констатировала она.

27 марта, как сообщал «Рамблер», власти России приостановили международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 1 августа полеты начали возобновляться. Сейчас разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.