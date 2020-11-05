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Против директора ФБК возбудили уголовное дело 

РИА Новости 59 минут назад
Против директора ФБК возбудили уголовное дело
Фото: РИА Новости
Возбуждено уголовное дело о неисполнении решения суда в отношении директора "Фонда борьбы с коррупцией", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ФССП.

"5 ноября 2020 года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта" в отношении директора НО "Фонд борьбы с коррупцией", — говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного управления ФССП также уточнили, что обыски в офисе "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального проводятся в рамках уголовного дела о неисполнении судебного решения, возбужденного в отношении директора ФБК.
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