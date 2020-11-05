Депутата Госдумы заподозрили в работе на США

По словам парламентария, поделившейся своим мнением в Twitter, технологии предполагаемых фальсификаций на президентских выборах в Штатах напоминают технологии, много лет применяемые при подсчёте голосов на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга, от которого в 2016 году в Госдуму избрался Романов.

Такое Впечатление, что депутат Михаил Романов вместе с председателем ГИК Миненко могли консультировать штаб Байдена: как изменить результаты выборов при помощи почтового голосования. Во Фрунзенском районе многолетний опыт фальсификаций, может быть предметом экспорта— Оксана Дмитриева (@DmitrievaOksana) November 5, 2020

Расклад по нескольким штатам на выборах в США изменило почтовое голосование. При этом данные по почтовому голосованию сильно расходятся по данным в очном голосовании. Такие же технологии использовались, когда проводилось досрочное голосование во Фрунзенском районе: ящики забрасывали на последних выборах, команда Романова прибегала и вбрасывала бюллетени по надомному голосованию. Понятно, что это шутка, но тем не менее технологии схожи, — сообщила депутат.