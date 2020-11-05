Депутата Госдумы заподозрили в работе на США

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков
заявил, что выборы президента США вызывают очень большие сомнения. По его словам, нет возможности проконтролировать голосование избирателей, которое прошло по почте. Ситуация, когда объявляются одни результаты голосования на участке, а затем, после пересчёта «почтовых голосов», итоги меняются кардинальным образом, выглядит удивительной, отметил сенатор. В качестве примера Пушков привёл участки в штатах Висконсин и Мичиган. Там побеждал нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп
, но внезапно всё изменилось в пользу Джо Байдена, когда подсчитали голоса, «которые то ли пришли по почте, то ли кто-то вбросил их по почте», писал NEWS.ru.