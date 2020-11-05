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Путин отчитал губернатора Тульской области 

Артём Кульша 1 час назад
Путин отчитал губернатора Тульской области
Фото: ТАСС
Губернатору Тульской области Алексею Дюмину следует обратить внимание на сокращение численности постоянного населения в регионе. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил президент России Владимир Путин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с Дюминым. В ходе нее он, в частности, призвал главу региона обратить особое внимание на заметное сокращение численности постоянного населения Тульской области.

«По этой позиции, вы знаете об этом, область, к сожалению, занимает одно из первых мест», — отметил глава государства.

По его словам, это вызвано многими причинами, в том числе возрастной структурой населения, большим сосредоточением на достаточно компактной территории промышленного производства самых разных направлений и недостаточной обеспеченностью врачами на 10 тысяч человек населения.
В данной связи Путин призвал Дюмина обращать внимание на выполнение требований закона к деятельности промышленных предприятий (выбросам в атмосферу, почву, воду и так далее) и создавать условия для врачей, прежде всего обращая внимание на обеспеченность жильем и местами в детских садах.

«Вы этим занимаетесь уже не первый год, я знаю, мы встречаемся, и вы мне докладываете и лично о том, что происходит, вы в курсе этих проблем. Поэтому прошу вас внимание уделить им такое первостепенное, так же как и другой проблеме, которая досталась вам тоже из прошлого, имею в виду сокращение доли аварийного жилищного фонда. По этому показателю, к сожалению, до сих пор Тульская область занимает одно из первых мест», — добавил президент.

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Комментарии 3
Политика , Владимир Путин , Алексей Дюмин
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