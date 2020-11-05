Путин отчитал губернатора Тульской области 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Путин провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с Дюминым. В ходе нее он, в частности, призвал главу региона обратить особое внимание на заметное сокращение численности постоянного населения Тульской области.

«По этой позиции, вы знаете об этом, область, к сожалению, занимает одно из первых мест», — отметил глава государства.

По его словам, это вызвано многими причинами, в том числе возрастной структурой населения, большим сосредоточением на достаточно компактной территории промышленного производства самых разных направлений и недостаточной обеспеченностью врачами на 10 тысяч человек населения.

В данной связи Путин призвал Дюмина обращать внимание на выполнение требований закона к деятельности промышленных предприятий (выбросам в атмосферу, почву, воду и так далее) и создавать условия для врачей, прежде всего обращая внимание на обеспеченность жильем и местами в детских садах.