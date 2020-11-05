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Анонсирован международный телефонный разговор Путина 

Артём Кульша 10 минут назад
Анонсирован международный телефонный разговор Путина
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин проведет сегодня международный телефонный разговор. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, разговор ожидается достаточно поздним вечером, а о его содержании администрация главы государства проинформирует по окончании беседы. Никаких других подробностей официальный представитель Кремля не привел.

«Все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах, поэтому давайте не будем сейчас ничего комментировать», — добавил Песков.

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Политика , В мире , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Администрация Президента РФ
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