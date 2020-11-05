Анонсирован международный телефонный разговор Путина 

Президент России Владимир Путин проведет сегодня международный телефонный разговор. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, разговор ожидается достаточно поздним вечером, а о его содержании администрация главы государства проинформирует по окончании беседы. Никаких других подробностей официальный представитель Кремля не привел.
«Все, что касается нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах, поэтому давайте не будем сейчас ничего комментировать», — добавил Песков.