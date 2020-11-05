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«Трамп не сдастся». В Совфеде прокомментировали итоги выборов в США 

Национальная Служба Новостей 12 минут назад
Кто бы ни победил на выборах президента США, инкумбент Дональд Трамп или демократ Джо Байден, для России мало что изменится. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Итоги выборов в США. Последствия для России и мира» выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Для России неважно победит. От того, кто придет в Белый дом, российско-американские отношения вряд ли изменятся. Мы помним, как обрадовались, когда победил Трамп, но именно при нем против России было введено больше всего санкций», — напомнил Джабаров.

По его словам, кто бы ни победил, проигравшая сторона будет обвинять Россию во вмешательстве в выборы.

«Хотя даже у американцев эти обвинения вызывают уже только улыбку», — добавил сенатор.

Он считает, что подведение итогов выборов в США может затянуться.

«Надо посмотреть, кто в итоге победит, процесс подведения итогов может затянуться. По их законодательству результаты должны быть подведены к 8 декабря. Вот на месяц, вплоть до решения Верховного суда это все может затянуться. Просто так Трамп не сдастся», — заключил парламентарий.

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Голосование на первом участке на выборах в США началось сразу после полуночи 3 ноября. В этот день американцы должны были избрать президента и вице-президента. Кроме того, на всеобщих выборах были избраны 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Окончательные результаты голосования станут известны позднее из-за особенностей подсчёта бюллетеней в разных штатах.
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Комментарии 2
Политика , Видео , Владимир Джабаров , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Совет Федерации , США
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