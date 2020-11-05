«Для России неважно победит. От того, кто придет в Белый дом, российско-американские отношения вряд ли изменятся. Мы помним, как обрадовались, когда победил Трамп, но именно при нем против России было введено больше всего санкций», — напомнил Джабаров.

По его словам, кто бы ни победил, проигравшая сторона будет обвинять Россию во вмешательстве в выборы.

«Хотя даже у американцев эти обвинения вызывают уже только улыбку», — добавил сенатор.

Он считает, что подведение итогов выборов в США может затянуться.

«Надо посмотреть, кто в итоге победит, процесс подведения итогов может затянуться. По их законодательству результаты должны быть подведены к 8 декабря. Вот на месяц, вплоть до решения Верховного суда это все может затянуться. Просто так Трамп не сдастся», — заключил парламентарий.

Голосование на первом участке на выборах в США началось сразу после полуночи 3 ноября. В этот день американцы должны были избрать президента и вице-президента. Кроме того, на всеобщих выборах были избраны 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Окончательные результаты голосования станут известны позднее из-за особенностей подсчёта бюллетеней в разных штатах.