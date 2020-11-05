Намек Путина остановит «предвыборный психоз» в США 

В интервью газете Le Figaro Путин отмечал , что успел поработать с несколькими президентами США, но со сменой президентов политика страны не менялась.

«Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии. Человека избрали, он приходит с одними идеями, к нему приходят люди с кейсами, хорошо одетые и в тёмных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с чёрным или с тёмно-синим, и начинают объяснять, как нужно делать, — и всё сразу меняется. Это происходит от одной администрации к другой», — отмечал российский президент.

Он обратил внимание, что экс-глава США Барак Обама , «продвинутый и либеральный» человек, перед выборами обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо.

«Сделал? Нет. А почему? Он что, не хотел? Очень хотел, я уверен, что хотел, но не получилось», — подчеркнул Путин.

По словам автора РИА Новости, правоту Путина доказал пример Дональда Трампа и «того жесточайшего сопротивления», которое ему оказали в США перед выборами и после них. По версии Данилова, в Штатах начался «психоз», так как избирателям Трампа с детства лгали об устройстве их общества и государства.

Как сообщал «Рамблер», в США продолжается подсчет голосов. Кандидат-демократ Джо Байден выиграл выборы в Висконсине, одном из «колеблющихся» штатов, где часто выигрывают и демократы, и республиканцы. Трамп решил добиваться пересчета голосов в Висконсине.

Представители Трампа подали в суд в еще трех «колеблющихся» штатах, Мичигане, Джорджии и Пенсильвании, потребовав прекратить подсчет голосов.

В исках штаб Трампа потребовал улучшить доступ наблюдателей кампании к местам, где обрабатываются и подсчитываются бюллетени.