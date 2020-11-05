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Симоньян считает, что Россия должна объявить выборы в США недействительными 

Свободная пресса 1 час назад
Симоньян прокомментировала выборы в США
Фото: РИА Новости
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсетях подвергла критике выборы президента США и отметила, что России стоит признать их недействительными.
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По словам Симоньян, выборы в США отличались многочисленными нарушениями при отсутствии иностранных наблюдателей, непрозрачностью процесса и сложностью избирательного законодательства, исключающей прямое волеизъявление граждан.
Кроме того, предвыборные кампании кандидатов освещались в СМИ необъективно и предвзято в пользу одного из них, а на основных медийных площадках была введена цензура. В итоге всё это привело к закономерному народному протесту.
Ранее бизнес-посол «Деловой России» в Калифорнии Илья Микин заявил, что американские города ждут беспорядки вне зависимости от итогов президентских выборов.
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Политика , Маргарита Симоньян , Илья Микин , Деловая Россия , РИА Новости , Russia Today , США
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