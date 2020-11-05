Симоньян прокомментировала выборы в США

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в соцсетях подвергла критике выборы президента США и отметила, что России стоит признать их недействительными.
По словам Симоньян, выборы в США отличались многочисленными нарушениями при отсутствии иностранных наблюдателей, непрозрачностью процесса и сложностью избирательного законодательства, исключающей прямое волеизъявление граждан.
Кроме того, предвыборные кампании кандидатов освещались в СМИ необъективно и предвзято в пользу одного из них, а на основных медийных площадках была введена цензура. В итоге всё это привело к закономерному народному протесту.
Ранее бизнес-посол «Деловой России» в Калифорнии Илья Микин заявил, что американские города ждут беспорядки вне зависимости от итогов президентских выборов.